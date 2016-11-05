Santa Barbara, si va verso la sola festa religiosa

Niente fondi: saltano luminarie, spari e uscita delle varette?

95047.it La notizia non è certo un fulmine a ciel sereno. Era nell’aria da tempo e l’affannoso passare di settimana in settimana appariva come l’ultima scialuppa di salvataggio per recuperare il possibile: ovvero, soldi utili per l’organizzazione della Festa in onore della Santa Patrona. L’incontro nel tardo pomeriggio di ieri incontro informale tra alcuni rappresentanti dei cerei (non il Comitato) e l’amministrazione comunale, pare avere tracciato - però - definitivamente il quadro delle cose. In estrema sintesi: si va verso la sola organizzazione delle celebrazioni religiose. Salterebbero luminarie, spari e, forse (e sottolineiamo il forse) anche l’accompagnamento delle varette.

Tuttavia, attendiamo le comunicazioni ufficiali che verranno dall’amministrazione e dalla Chiesa paternese. Anche perchè in questa situazione di confusione, all’ultimo istante potrebbero sbucare altre novità. E quello che ci auguriamo è che possano essere in positivo anche perchè qualche spicciolo (poca cosa) potrebbe in extremis pure saltare fuori. Vogliamo scansare facili polemiche o sciacallaggi politici ai quali da qui a breve assisteremo inevitabilmente: ci limitiamo a raccontare i fatti.

Ed i fatti, stando così le cose, nascondono a questo punto ben altro scenario: che è poi quello che vi raccontiamo da tempo. Ovvero, che il mancato recupero delle somme per l’organizzazione della Festa, significa un solo fatto: che siamo al limite. Sull’orlo del precipizio. E che il dissesto finanziario non è più uno spettro: è bensì, una mezza certezza.

L’augurio è di essere smentiti. Per il resto, “Cittadini, viva Santa Barbara” sempre e comunque: indipendentemente dai soldi la devozione è, e rimane, per la Santa. Certo, infine, che a questo punto non avremmo mai voluto arrivarci.

Ma così è, se vi pare.