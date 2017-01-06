95047.it, il Direttore lascia il timone

Anthony Distefano: "Restiamo un organo di informazione che ha lasciato e lascerà diritto di parola e libertà a tutti. In nome del pluralismo. Siamo partiti dal nulla e guardandoci indietro siamo consapevoli di avere costruito qualcosa solido. Grazie a tut

95047.it Chi è un giornalista? La domanda sembrerà banale, ma in molti posti del mondo dalla risposta può dipendere se uno finisce in prigione oppure no.

Margaret Sullivan, public editor del New York Times, si è posta il problema e ha dato questa definizione: “Un vero giornalista è una persona che non si lascia intimidire dalla relazione conflittuale che c’è tra governo e mezzi d’informazione. Tutti quelli che rientrano in questa definizione hanno diritto a essere rispettati e protetti”.

Jeff Jarvis, critico dei mezzi di informazione, ha proposto una definizione più radicale: “Non ci sono giornalisti, c’è solo il giornalismo. Il giornalismo non è un contenuto. Non è un nome. Non deve essere una professione o un’industria. Non è una corporazione. Il giornalismo non si fa più solo nelle redazioni, non è più limitato alla forma narrativa. È un servizio. È un servizio il cui fine è informare i cittadini. Il giornalismo aiuta le comunità a strutturare la loro conoscenza in modo che possano organizzarsi meglio”.

Tuttavia, la faccio breve. Lascio la direzione di 95047.it.

Tre anni di informazione il prossimo 1 aprile: un lavoro in cui non ci si è mai risparmiati perché un territorio affascinante ma difficile merita rispetto, tempo e sostanza. Ma è stato anche un lavoro impregnato di tanto entusiasmo e gratificazioni. Un organo di informazione che ha lasciato e lascerà diritto di parola e libertà a tutti. In nome del pluralismo. L’unica limitazione è quella che non si denigri.

Il mio personale ringraziamento va a voi lettori: il successo di questo giornale lo avete decretato voi e voi soltanto. Con la vostra lettura, passionalità e pazienza. Così come un doverosissimo ringraziamento va ai miei compagni di viaggio: all’editore Adriana Di Perna e all’amico Santo Falcone. Persone insostituibili ed infaticabili. Come lo sono stati i colleghi e gli amici che hanno scritto per 95047.it: notizie, articoli e interventi. Tutti: una per una, persone esemplari il cui elenco è lungo. Grazie, singolarmente, per il tempo che ci avete donato.

Siamo partiti dal nulla e guardandoci indietro siamo consapevoli che qualcosa di solido è stato costruito. Un saluto. Ci incontreremo ancora in qualche splendido giorno!