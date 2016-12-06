"Abbandonati da tutti"

E' scattata questa mattina la protesta delle lavoratrici dell'Ipab: hanno avuto pazienza ed educazione. Ora servono solo i fatti

95047.it Lo avevano detto. E lo hanno fatto. Le dipendenti dell'Ipab "Salvatore Bellia" hanno cominciato questa mattina la loro azione di protesta. Gli stipendi che mancano all'appello sono diventati 35 (leggasi, trentacinque) e la situazione è ormai esplosa. Hanno atteso con pazienza che arrivasse un segnale. Una mano tesa. Ma niente. "Se non le solite parole. Parole e parole. Ci dicono che faranno qualcosa: ma non si è visto nulla. Assolutamente niente", spiegano.

E così come vi raccontiamo da anni ormai, dopo avere accettato di accudire comunque gli anziani che vivono all'interno della struttura, adesso si è arrivati allo stremo.

Da questa mattina, è scattata una protesta ad oltranza. Le lavoratrici annunciano battaglia. Sta per andare via anche questo mese di dicembre, passato il quale le mensilità diventeranno trentasei.

E' dura da sopportare. Devastante da raccontare anche per noi giornalisti. Qualcosa va fatta: anche perchè una cosa sono i tempi burocratici, un'altra è la quotidianità. E qui ci sono famiglie che non hanno più come andare avanti. Una vicenda grottesca e paradossale che non è certo esplosa questa mattina. Loro, le dipendenti, hanno avuto pazienza ed educazione. Ora servono solo i fatti. La protesta va avanti.