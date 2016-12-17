La discarica di eternit bonificata da un privato

Chi ha scaricato il materiale pericoloso l'ha fatta franca

95047.it La discarica di eternit comparsa nel perimetro del parcheggio di via Bologna. Portata via non certo dal vento bensì da uno dei residenti che sarebbe stato “autorizzato” dalla polizia municipale. Una situazione piuttosto ambigua per quella che, comunque, è una operazione di rimozione delicata in riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. Non è stato fatto sapere chi abbia rimosso quel cumulo di materiale di tossico: fatto sta che i residenti avevano già pronto un esposto alla magistratura per segnalare una vicenda incresciosa e assurda. Dannosa per la salute di tutti.

Le telecamere piazzate in zona, tra l’altro, non hanno ripreso alcunché. Sono, infatti, fuori dal raggio d’azione dell’obiettivo: in pratica, l’incosciente di turno che ha scaricato lì, l’ha fatta franca. Almeno fino ad ora.