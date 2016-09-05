Violato l’altarino di via Canonico Renna
Rubata l’effige di Santa Barbara: questa volta l’aggettivo sceglietelo voi
In calce alla devastazione e nel cuore nascosto dei molti fedeli, ci ritroviamo a raccontare fatti che non riusciamo a spiegare se non calandoci, anche noi, sulla fetida scia di uno scadimento culturale e morale che non conosce rossore e vergogna.
Per la cronaca, quella effige venne posta sull’altarino per volere dell’allora parroco don Giuseppe Calabrò in segno di ringraziamento alla Santa. E’ storia. E’ memoria. Quella che questa città perde al passare di ogni giorno.