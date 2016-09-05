95047

Violato l’altarino di via Canonico Renna

Rubata l’effige di Santa Barbara: questa volta l’aggettivo sceglietelo voi

A cura di Anthony Distefano
05 settembre 2016 11:14
Paternò
Cronaca
IMG-20160905-WA0001
95047.it “L’allarme” lo hanno immediatamente lanciato alcuni residenti. Devoti di Santa Barbara che questa mattina si sono accorti di un fatto che risulta essere persino difficile da commentare. Anche da parte nostra, poco da dire. In via Canonico Renna l’altarino dedicato alla Santa Patrona è stato violato: forzato il lucchetto e portata via l’effige della Patrona paternese. I fiori gettati a terra. Sarebbe accaduto tutto la notte scorsa.
In calce alla devastazione e nel cuore nascosto dei molti fedeli, ci ritroviamo a raccontare fatti che non riusciamo a spiegare se non calandoci, anche noi, sulla fetida scia di uno scadimento culturale e morale che non conosce rossore e vergogna.

Per la cronaca, quella effige venne posta sull’altarino per volere dell’allora parroco don Giuseppe Calabrò in segno di ringraziamento alla Santa. E’ storia. E’ memoria. Quella che questa città perde al passare di ogni giorno.

