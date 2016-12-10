Le estorsioni alle pompe funebri: 12 arresti dei carabinieri di Paternò a Biancavilla

Colpito il clan "Mazzaglia-Toscano-Tomasello" considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”. La denuncia dell'imprenditore

95047.it Arresti a raffica, sono 12, operati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò. In manette sono finiti cravattari che estorcevano denaro ad una impresa di pompe funebri. Tutto parte dalla denuncia effettuata dalle vittime.

Nell’ambito di una attività investigativa diretta dalla Procura distrettuale, nella mattinata del 5 Dicembre scorso a Biancavilla, militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Paternò hanno tratto in arresto in flagranza del reato di estorsione AMOROSO Fabio, 23 anni, incensurato.

L’arresto è stato effettuato all’esito di una articolata attività di indagine, nell’ambito della quale un imprenditore di Biancavilla del settore delle pompe funebri, costretto da diversi anni a pagare ingenti somme di denaro a titolo di “protezione”, ha collaborato con le forze dell’ordine confermando il già grave quadro indiziario.

Successivamente questa Procura Distrettuale emetteva provvedimento di fermo del Pubblico Ministero di indiziato di delitto, nei confronti di altri 7 soggetti di Biancavilla, tutti appartenenti alla criminalità organizzata, e gravemente indiziati in ordine al reato di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. L’attività estorsiva posta in essere dagli indagati nei confronti del denunciante partiva dall’anno 2012, ma si era progressivamente aggravata con ulteriori e sempre più intollerabili vessazioni e continue richieste di somme di denaro. I fermati sono:

PANEBIANCO Vincenzo Salvatore, 26 anni, pregiudicato;

MONFORTE Vincenzo, 30 anni, incensurato;

CARUSO Tino, 38 anni, incensurato;

MERLO Placido, 34 anni, pregiudicato;

ARICO' Antonino, 34 anni, pregiudicato;

SANTI Angelo, 39 anni, pregiudicato;

MONFORTE Alfio Ambrogio, 47 anni, pregiudicato, fermato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, luogo di residenza.

Nei confronti di altri quattro soggetti è stata invece notificata ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stesso reato.

I destinatari sono:

AMOROSO Giuseppe, 44 anni, pregiudicato;

GANGI Gregorio, 27 anni, pregiudicato;

MERLO Massimo, 44 anni pregiudicato;

MAGLIA Roberto, 29 anni, pregiudicato.

I provvedimenti cautelari tengono conto, come detto, di una lunga e complessa attività d’indagine nei confronti di appartenenti al clan "Mazzaglia - Toscano - Tomasello", attivo nel comune di Biancavilla e considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

I riscontri investigativi svolti, caratterizzati anche da attività tecniche di intercettazioni ambientali e telefoniche , oltre a riprese video, hanno permesso di ricostruire minuziosamente l’azione estorsiva, e di evidenziare i ruoli e le dinamiche del citato clan biancavillese.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Catania Bicocca, ad esclusione di MONFORTE Alfio Ambrogio, associato presso l’istituto penitenziario di Reggio Emilia.