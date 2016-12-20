Conclusa la raccolta doni di 95047.it per i bimbi: un’altra grande risposta dei paternesi
La Terza edizione di una iniziativa che ha visto in campo il nostro giornale assieme alla parrocchia di San Michele Arcangelo. Piccoli attimi di felicità per i più piccoli per un Natale che dev’essere per tutti
95407.it Per il terzo anno consecutivo l’obiettivo è stato raggiunto. Tutto merito, solo merito, del cuore grande dei numerosi paternesi che non si sono tirati indietro. Nemmeno questa volta. La Terza raccolta di giocattoli di Natale per i bambini allestita dal nostro giornale, è stata un’altra meravigliosa giostra della solidarietà. Alla parrocchia San Michele Arcangelo, che si è messa totalmente a disposizione dell’iniziativa di quest’anno mettendo a disposizione locali e volontari, sono stati portati giochi e peluche. Attimi di felicità per un Natale che, come ripetiamo sempre, dev’essere per tutti.
Anche per quest’anno è andata. Ed è andata bene. Il termometro di ciò che siamo. E Paternò è ancora un baluardo dove la solidarietà non resta un luogo di filosofia: è, invece, solidarietà concreta. Nonostante tutto. Nonostante quella che chiamano crisi. Il Grinch è stato scacciato ancora una volta: grazie da 95047.it.