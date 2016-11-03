Tentato furto al negozio di articoli sportivi

E’ accaduto la notte scorsa in via Vittorio Emanuele

Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tutto: immagini che potrebbero tornare utili per inchiodare i soliti balordi di turno. Tentativo di irruzione all'interno del negozio di articoli sportivi "Big Shop Sport" la notte scorsa da parte di tre persone che hanno agito a volto scoperto. L'esercizio commerciale si trova in via Vittorio Emanuele. Un tentativo andato a vuoto perchè i tre non sono riusciti - non avendone nemmeno il tempo - di scardinare la porta d'ingresso del negozio.

Nella rabbia uno dei tre ha rifilato un calcio alla vetrata: poi, sono fuggiti via.