Dodicenne fa esplodere un “botto” e resta ferito

E’ accaduto questo pomeriggio in via Bologna

95047.it Ha fatto esplodere un petardo: solo che gli è deflagrato proprio davanti, non avendo fatto in tempo ad allontanarsi. E’ accaduto in via Bologna, questo pomeriggio poco prima le ore 16. Tanto spavento con i soccorritori del 118 che hanno chiesto l’arrivo dell’elisoccorso dall’ospedale Cannizzaro di Catania: alla fine, per il 12enne protagonista della vicenda tutto si è concluso con una ferita alla gamba e nulla più. Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione.