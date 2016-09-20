95047

Le bestie sono tornate: furto con spaccata all'alba

Assalto al negozio di abbigliamento. Portati via abiti per almeno 15 mila euro

A cura di Anthony Distefano
20 settembre 2016 08:49
Paternò
Cronaca
95047.it E’ il secondo furto con spaccata subìto nel giro di poco meno di un anno. La voglia di mollare tutto sarebbe più che giustificata per i proprietari del negozio Ida che si trova proprio dirimpetto alla Stazione: nonostante tutto, sono ancora lì a provar a fare girare un po' di economia per loro stessi ma anche per la città.  All’alba di oggi, poco prima delle 5, un’auto - sembrerebbe una Fiat Idea - è andata a sventrare una delle vetrate del negozio: un’azione fulminea con i balordi che sono entrati in azione svaligiando parte del reparto maschile di abbigliamento e recando un danno di almeno 15 mila euro.   A fare da civetta, c’era una Fiat 500 che controllava il possibile arrivo delle Forze dell’Ordine: ad agire sarebbero state almeno cinque persone. Il sistema d’allarme è scattato ma è servito, purtroppo, a ben poco. Le immagini a circuito chiuso già visionate dai carabinieri proveranno a far luce su chi abbia potuto agire: quasi certo che le auto impiegate nella spaccata fossero rubate.

Un risveglio tremendo quello di questa mattina per chi quotidianamente, da commerciante, lotta contro tasse, crisi e qualsiasi altra contingenza. Oltre, alla malavita con la quale ci si ritrova a fare i conti per crimini del genere e che umilia gli investimenti ed i sacrifici della gente perbene.

