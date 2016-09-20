Le bestie sono tornate: furto con spaccata all'alba

Assalto al negozio di abbigliamento. Portati via abiti per almeno 15 mila euro

95047.it E’ il secondo furto con spaccata subìto nel giro di poco meno di un anno. La voglia di mollare tutto sarebbe più che giustificata per i proprietari del negozio Ida che si trova proprio dirimpetto alla Stazione: nonostante tutto, sono ancora lì a provar a fare girare un po' di economia per loro stessi ma anche per la città. All’alba di oggi, poco prima delle 5, un’auto - sembrerebbe una Fiat Idea - è andata a sventrare una delle vetrate del negozio: un’azione fulminea con i balordi che sono entrati in azione svaligiando parte del reparto maschile di abbigliamento e recando un danno di almeno 15 mila euro. A fare da civetta, c’era una Fiat 500 che controllava il possibile arrivo delle Forze dell’Ordine: ad agire sarebbero state almeno cinque persone. Il sistema d’allarme è scattato ma è servito, purtroppo, a ben poco. Le immagini a circuito chiuso già visionate dai carabinieri proveranno a far luce su chi abbia potuto agire: quasi certo che le auto impiegate nella spaccata fossero rubate.

Un risveglio tremendo quello di questa mattina per chi quotidianamente, da commerciante, lotta contro tasse, crisi e qualsiasi altra contingenza. Oltre, alla malavita con la quale ci si ritrova a fare i conti per crimini del genere e che umilia gli investimenti ed i sacrifici della gente perbene.