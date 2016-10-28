“La mafia verrà sconfitta”
Questa mattina al Primo Circolo di Paternò, alla presenza del Comandante dei carabinieri Accardo, un grande momento ispirato all’esempio di Giovanni Falcone. Da applausi
95047.it Ci dovevate essere. Ed è per questo che ve lo raccontiamo. Questa mattina, al Primo circolo “Lombardo Radice”, c’è stata lezione di legalità. No, non nel senso di quella parola abusata e inflazionata a convenienza: in questo caso, si è agito. In verità, lo si fa da tempo: anche grazie all’iniziativa lanciata con “Libriamoci” dove i piccoli studenti del Primo Circolo hanno affrontato tematiche impegnative assieme all’assistenza magistrale dei loro insegnanti. Questa mattina, si diceva. “Ospite d’onore” è stato il Comandante dei carabinieri della Compagnia di Paternò, Capitano Angelo Accardo.
E’ stato lui, il Capitano, a leggere i passi del libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, ispirato all’esempio di Giovanni Falcone e scritto da Luigi Garlando. Nell’aula magna della scuola c’era i docenti di riferimento Anna Lamberti, Enza Amato, Barbara Spampinato e Antonio Coluccio assieme alla preside Ornella Peri. Un bel momento. Coinvolgente e, soprattutto, concreto. Diventare cittadini non si improvvisa: ecco perchè l’appuntamento di questa mattina assieme a tutti i precedenti che hanno coinvolto anche i genitori, ha una valenza che va ben oltre ogni cosa. Semplicemente complimenti.