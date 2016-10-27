CATANIA. E’ rimasto aggrappato alla vita fino all’ultimo. Purtroppo, questa mattina, si è arreso sul letto d’ospedale del Cannizzaro dove si trovava ricoverato dallo scorso 18 ottobre e dove ha combat...

Un giovedì nero: non ce l'ha fatta neppure il ciclista paternese 48enne Purtroppo, questa mattina, si è arreso sul letto d’ospedale del Cannizzaro dove si trovava ricoverato dallo scorso 18 ottobre e dove ha combattuto con coraggio: non ce l’ha fatta Salvatore Magrì, il 48enne paternese rimasto vittima di un incidente stradale tra le Statali 106 e 192 di Sigonella, in territorio di Belpasso. Le sue condizioni erano apparse gravissime. E, questa mattina, è giunta purtroppo la tragica notizia.

L'incidente era avvenuto a Sigonella, in territorio di Belpasso, tra le Statali 106 e 192. Un’auto, si tratta di una Mazda 5 condotta da una cittadina statunitense, lungo la 192 aveva finito col centrare il 48enne sulla parte anteriore sinistra della bicicletta: evidentemente, non si era accorta della presenza dell'uomo e che è finito a terra battendo violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse, purtroppo, subito critiche. La conducente della Mazda aveva prestato soccorso allertando forze dell’ordine e ambulanza.