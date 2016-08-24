Rapina al negozio di scarpe: reazione del titolare che viene ferito alla testa

E’ accaduto questa sera. Esploso un colpo in aria: scattate le ricerche dei carabinieri

95047.it AGGIORNAMENTO: A quanto pare, uno dei malviventi che impugnava la pistola ha subito esploso il colpo di pistola in aria: in pratica, immediatamente dopo avere fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale. I due figli del proprietario sono arrivati a dare manforte ed a mettere i criminali in fuga.

LA CRONACA DEI FATTI. La rapina è avvenuta attorno alle 20.10 di oggi. Il titolare del negozio di scarpe a Scala Vecchia, in piazza “Largo della zagara” ha pure provato coraggiosamente a reagire avendo una colluttazione con uno dei malviventi che per tutta risposta lo ha colpito con il calcio della pistola alla testa. Ad agire sono stati in 3: tutti con il volto travisato. Uno dei balordi ha pure sparato un colpo di pistola in aria e, infine, i tre sono fuggiti via a bordo di uno scooter.

La rapina ha fruttato la miseria di circa 150 euro. I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno dato il via alle ricerche dei tre criminali.