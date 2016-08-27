Guardia di Finanza: la Tenenza di Paternò diventa Compagnia

A guidarla sarà una donna: il Capitano Francesca Conte

95047.it La notizia era nell’aria da qualche tempo. Ma adesso è diventata ufficiale: la Tenenza di Paternò diventa Compagnia. Il chè significa che l’ampio raggio delle caserme del territorio pedemontano verrà coordinato dalle Fiamme Gialle paternesi. Si tratta di un riassetto organizzativo dei reparti territoriali, sulla carta potenziati nel controllo della provincia etnea. La data ufficiale della costituzione in Compagnia di Paternò è quella del primo agosto in sostituzione della Tenenza che è presente dal 2005.

“A comandare il nuovo Reparto è giunto il Capitano Francesca Conte - si legge in una nota della Finanza -, proveniente da Roma dove ha maturato un’esperienza operativa presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Il Comandante Provinciale di Catania, Col. Roberto Manna, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Capitano Conte che darà continuità al proficuo servizio svolto dal Lgt. Francesco Leotta, predecessore dell’Ufficiale nel comando della allora Tenenza di Paternò”.