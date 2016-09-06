Avvelenato il "randagio di piazza Livatino"
Il cane era regolarmente micro-chippato e sterilizzato (ATTENZIONE: LA FOTO ALL'INTERNO POTREBBE URTARE LA SENSIBILITÀ' DEI LETTORI)
Tutto ciò non lo ha, però, salvato dalla mano dei soliti meschini che lo hanno ucciso facendogli mangiare qualcosa che conteneva certamente del veleno. E' stato trovato morto all'interno del bar. Un episodio che accade a distanza di pochi giorni dallo strangolamento di un altro randagio (lo ricorderete) avvenuto alla periferia sud della città.