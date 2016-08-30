Da oggi comincia ufficialmente "l’era" del Comandante Angelo Accardo

95047.it Da oggi, 30 agosto, la Compagnia dei carabinieri di Paternò ha ufficialmente un nuovo Capitano. Si tratta del Comandante Angelo Accardo che prende il posto del Capitano Lorenzo Provenzano già di stanza a Brescia dopo essere stato alla guida dei militari di piazza della Regione per quattro intensi anni.

Il Capitano Accardo ha 35 anni ed è originario di Vita: in provincia di Trapani. Da oggi è, dunque, lui al comando della Compagnia di Paternò. Un territorio di competenza non semplice e costellato da insidie e approcci non proprio comuni da altre parti dell’isola e del sud Italia. Non c’è solo la città di Paternò nel raggio di competenza della Compagnia paternese: a farne parte ci sono anche i Comuni di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola.

Al Capitano Accardo vanno i dovuti “in bocca al lupo” per una sfida che è quella legata al contrasto della criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature: da Cosa Nostra fino alla micro-criminalità che, di recente, pare avere nuovamente alzato la cresta. Il curriculum del nuovo Comandante parla chiaro e si erge a garanzia di quello che sarà il prosieguo dell’operatività della caserma paternese: si è laureato in Giurisprudenza presso l’ Università di Roma Tor Vergata;

Ha frequentato il 189° corso presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma;

Dal 2012 al 2014 è stato Comandante di Plotone presso l’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”;

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Torino-Mirafiori.

Da oggi è, infine, a Paternò dove già da questa mattina comincia il suo nuovo corso. Benvenuto, Capitano Accardo.