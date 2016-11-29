Otto tonnellate di frutta donate dai carabinieri di Paternò al Banco Alimentare

I prodotti erano stati sequestrati dai militari i quali, assieme al Maas, hanno deciso di donare tutto

95047.it Quasi otto tonnellate frutta e ortaggi sono stati sequestrati, stamattina, dal nucleo operativo dei Carabinieri di Paternò e consegnati gratuitamente al Banco Alimentare della Sicilia onlus. Si tratta di 789 cassette di mele, pere, avocado, mandarini, mango, melograni, cachi-mela, meloni gialli e insalata iceberg per un peso effettivo di 7.810 kg. La provenienza dei prodotti è quasi tutta Spagnola, il resto arriva - ma si tratta di una piccola parte - da Brasile e Romania. Il sequestro è avvenuto all'interno di uno dei box del MAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia) i quali, insieme ai Carabineri, hanno deciso di destinare questi prodotti al Banco Alimentare. Nel verbale di consegna che abbiamo ricevuto è specificato: «Viene formalmente ceduta gratuitamente la quantità di frutta e verdura indicata in oggetto, già oggetto di sequestro effettuato in data odierna».

foto-frutta-e-ortaggi-per-il-banco - ha dichiarato Domenico Messina direttore del Banco Alimentare della Sicilia onlus - ma siamo felici che il MAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia) e il nucleo operativo dei Carabinieri della compagnia di Paternò abbiano immediatamente pensato di destinare questi preziosissimi prodotti anche al Banco Alimentare. Non è la prima volta che il MAAS si dimostra sensibile verso di noi e questo ci aiuta moltissimo. La #Colletta2016 aveva registrato una piccola flessione nel capoluogo etneo rispetto ai dati del 2015. Ciò che oggi ci è stato donato - conclude Messina - compensa ampiamente quella flessione e ci consente di offrire, a chi non può, cibo preziosissimo ricco di vitamine”.

Già concluse le operazioni di registrazione, tra domani e dopodomani il Banco Alimentare della Sicilia onlus procederà alla distribuzione degli alimenti alle strutture caritative convenzionate.