Rapina al Crai

A distanza di due giorni esatti da quella messa a segno in via Sardegna: indagano i carabinieri

95047.it Una rapina è stata messa a segno nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 19, a Paternò. Ad essere preso di mira, un altro supermercato (dopo quello rapinato già sabato in via Sardegna): ad essere caduto nelle mire dei balordi, il Crai di via Emanuele Bellia. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Paternò, ad agire sono stati in due (col volto celato da passamontagna) giunti sul posto a bordo di uno scooter Liberty. Uno dei due era armato di pistola. E’ stato portato via l’intero registratore di cassa con dentro tutto il denaro.

Indagini seguite dai militari di piazza della Regione che stanno già esaminando i filmati delle telecamere a circuito chiuso. I due balordi sarebbero due persone di grossa corporatura.