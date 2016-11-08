Rapina (da 100 euro) al supermarket

Ad agire una persona col volto travisato: indagini in corso da parte dei carabinieri

95047.it [FLASH] Una persona col volto travisato ed "armato" di un utensile ha portato via, nella tarda mattinata di oggi, 100 euro da supermercato Fortè di via Sardegna. A stretto giro di posta, sono giunti i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione che stanno indagando sull'accaduto: non si escludono sviluppi all'indagine già per le prossime ore.