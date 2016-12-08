Scassapagghiari ancora all’attacco

Due irruzioni in nemmeno 24 ore all’interno del bar La Bomba per portare via pochi spiccioli: sono sempre le stesse due persone. Ed in via Vittorio Emanuele, commercianti sul piede di guerra

Due colpi da qualche spicciolo nel giro di nemmeno ventiquattr'ore. Ad agire i soliti due balordi ripresi più volte dalle telecamere a circuito chiuso che da settimane sventrano saracinesche ed entrano negli esercizi commerciali. Già nella parte alta di via Vittorio Emanuele, i commercianti sono sul piede di guerra. L'ultimo impunito assalto di sorta è quello compiuto ai danni del bar "La Bomba" di via Emanuele Bellia. Alzata la saracinesca e forzata la vetrata d'ingresso si sono intrufolati per portare via quei miseri venti euro tenuti in cassa come spiccioli per il resto: lo hanno fatto sia nelle mattinate di ieri che la notte scorsa. Ancora una volta un colpo vergognoso per pochi centesimi. Ancora una volta gli scassapagghiari convinti di essere Arsenio Lupin.