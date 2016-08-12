I 100 anni di nonna Anna

Grande festa oggi in via Carso a Paternò: un quartiere intero ha reso meraviglioso un giorno che è esso stesso storia

95047.it Un secolo di vita. Una donna che è stata ella stessa storia: uno di quei pilastri generazionali che hanno contribuito a “fare” la nostra città. Anna Mannino ha festeggiato oggi cento anni. Una festa. E che festa in via Carso a Paternò. Figli, nipoti, parenti, amici e conoscenti assieme alla sua affezionata vicina di casa Franca Di Meo che ha mobilitato un intero quartiere. E c’eravamo anche noi a documentare quello che non è certo un fatto che si può raccontare tutti i giorni. La signora Anna cento anni non li dimostra nemmeno: è bastato fargli gli auguri per sciogliere una vivacità che è ancora tutta sua. Una voglia di chiacchierare e conoscere che non è mai tramontata. Non c’è più suo marito, Piero Cirino, ma lei lo ricorda sempre.

E, allora, una grande festa. Tutta per lei. Anna Mannino, visibilmente commossa, che è originaria di Castel di Iudica ma che prima della Seconda guerra mondiale si era trasferita a Paternò. Lavorare nei campi: mieteva ed arava i campi. Una vita senza risparmiarsi, sempre con sacrificio e nel nome della famiglia. Da allora, 4 figli, 8 nipoti e 13 pro-nipoti. Auguri nonnina Anna. Oggi, la bella notizia di speranza è proprio la tua.