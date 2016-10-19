Ciclista paternese travolto da un'auto: è ricoverato in gravi condizioni

E, ieri, alcuni giovani residenti a Paternò erano rimasti coinvolti in un brutto incidente sulla circumvallazione di Catania

95047.it Si trova ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro in prognosi riservata il 48enne paternese che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente tra le Statali 106 e 192 di Sigonella in territorio di Belpasso. Le sue condizioni restano gravi: ha riportato un politeama ed un trauma cranico severo che lascia in allarme i medici del nosocomio catanese. La ricostruzione dei fatti parla di un’auto, si tratta di una Mazda 5 condotta da un cittadino statunitense, che lungo la 192 ha finito col centrare il ciclista sulla parte anteriore sinistra: evidentemente, non si era accorto della presenza del 48enne che è finito a terra battendo violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse, purtroppo, subito critiche. Il conducente della Mazda ha prestato soccorso allertando forze dell’ordine e ambulanza. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Caltagirone che ha ricostruito la dinamica dei fatti e coordinato le azioni di soccorso: è stato necessario l’intervento dell’eliosoccorso per condurre lo sfortunato ciclista al Cannizzaro che resta sotto stretta osservazione medica. Presente anche il personale medico della base di Sigonella.

Sempre nella giornata di ieri, tamponamento tra una Fiat Panda, una Opel Corsa e una Volkswagen Passat all’altezza del Tondo Gioeni a Catania. I sei passeggeri - tutti ventenni di Paternò e Ragalna - sono rimasti feriti. Tre sono stati medicati sul posto, altri tre condotti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.