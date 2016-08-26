Tragedia sul mare di San Giovanni Li Cuti: muore il medico Scaravilli
Era stato rapito in Libia lo scorso anno: aveva avuto uno studio anche a Paternò (Nella foto, un momento dei soccorsi purtroppo vani)
Secondo la ricostruzione degli investigatori, nonostante la ferita alla testa Scaravilli era riuscito a trovare riparo in una grotta riuscendo a respirare sfruttando una bolla d'aria.
Il fatto è accaduto attorno alle 14 di oggi. Sul posto, si sono portati gli agenti della Questura, i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di Porto e i soccorritori del 118. Soccorsi che, purtroppo, sono stati vani.
Scaravilli, per lungo tempo aveva avuto uno studio anche a Paternò.