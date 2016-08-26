Tragedia sul mare di San Giovanni Li Cuti: muore il medico Scaravilli

Era stato rapito in Libia lo scorso anno: aveva avuto uno studio anche a Paternò (Nella foto, un momento dei soccorsi purtroppo vani)

Scaravilli 95047.it E’ morto a seguito di una profonda ferita riportata dopo avere battuto con violenza la testa sugli scogli della zona del porticciolo di San Giovanni Li Cuti a Catania. Ignazio Scaravilli, 69 anni, medico ortopedico che era stato rapito (e rilasciato a distanza di quasi sei mesi) lo scorso anno in Libia era rimasto incastrato tra le rocce dopo essere - probabilmente - caduto dopo avere perso l'equilibrio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nonostante la ferita alla testa Scaravilli era riuscito a trovare riparo in una grotta riuscendo a respirare sfruttando una bolla d'aria.

Il fatto è accaduto attorno alle 14 di oggi. Sul posto, si sono portati gli agenti della Questura, i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di Porto e i soccorritori del 118. Soccorsi che, purtroppo, sono stati vani.

Scaravilli, per lungo tempo aveva avuto uno studio anche a Paternò.