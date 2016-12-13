95047

Pauroso incidente in contrada Currone

Non si registrano, fortunatamente, feriti

A cura di Anthony Distefano
13 dicembre 2016 16:25
Pauroso incidente in contrada Currone -
Paternò
Cronaca
Condividi

95047.it Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale che collega Licodia a Belpasso, in territorio di Paternò su contrada Currone. Una Opel Corsa è finita cappottata lungo la strada: miracolosamente illeso il conducente della vettura. Coinvolta nel sinistro anche una Fiat Bravo.
Come detto, e questa è un’ottima notizia, non si registrano fortunatamente feriti: solo danni a entrare le vetture. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a provare, sul momento, a prestare soccorso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047