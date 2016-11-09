Luminarie sì, varette (a quanto pare) anche, spari no

Il riepilogo della conferenza stampa di questa mattina. Con una considerazione a margine

95047. it Conferenza stampa convocata, questa mattina, dall’amministrazione comunale all’ex Palazzo Alessi sulla questione Festa di Santa Barbara. La facciamo breve, anche perchè di nuovo non c’è quasi nulla. I passaggi salienti sono i seguenti:

1) La giunta comunale dice che metterà a disposizione le loro indennità di novembre e dicembre per garantire le luminarie e l'uscita delle varette;

2) Al momento, non vi sarebbero nè i fuochi del 4 dicembre (ma in questo caso c'è la possibilità che venga recuperata la somma necessaria), nè quelli del 5;

3) Niente da fare anche per l’Entrata dei Cantanti della sera del 3 dicembre;

4) Verrà aperto un conto corrente nel quale i privati ed i fedeli, se lo vorranno, potranno fare una donazione.

A margine, vi preannunciamo che nei prossimi giorni proveremo ad approfondire una questione nella quale la Festa rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di vicende ben più complesse.