Luminarie sì, varette (a quanto pare) anche, spari no

Il riepilogo della conferenza stampa di questa mattina. Con una considerazione a margine

A cura di Anthony Distefano
09 novembre 2016 13:51
Paternò
Cronaca
95047. it Conferenza stampa convocata, questa mattina, dall’amministrazione comunale all’ex Palazzo Alessi sulla questione Festa di Santa Barbara. La facciamo breve, anche perchè di nuovo non c’è quasi nulla. I passaggi salienti sono i seguenti:
1) La giunta comunale dice che metterà a disposizione le loro indennità di novembre e dicembre per garantire le luminarie e l'uscita delle varette;
2) Al momento, non vi sarebbero nè i fuochi del 4 dicembre (ma in questo caso c'è la possibilità che venga recuperata la somma necessaria), nè quelli del 5;
3) Niente da fare anche per l’Entrata dei Cantanti della sera del 3 dicembre;
4) Verrà aperto un conto corrente nel quale i privati ed i fedeli, se lo vorranno, potranno fare una donazione.

A margine, vi preannunciamo che nei prossimi giorni proveremo ad approfondire una questione nella quale la Festa rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di vicende ben più complesse.

