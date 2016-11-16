Senza vergogna, dal Qè non vogliono dichiarare fallimento: la truffa perfetta. Ma i lavoratori non mollano

Resoconto di un incontro surreale in Prefettura. Noi, questa mattina, i volti amareggiati ma non sconfitti dei lavoratori li abbiamo incrociati. E li abbiamo ammirati per l’orgoglio. La battaglia va avanti

95047.it E’ stata una mattinata piena di speranza. Dove le illusioni sono state scacciate via dalla rabbia. I lavoratori del Qè (o perlomeno di quello che ne resta) hanno fatto da guardia agli uffici della Prefettura a presidiare l’atteso incontro assieme all’amministratore unico Mauro De Angelis che, alla fine, non ha portato quasi a nulla. Se non avere la possibilità, già lunedì prossimo, di poter essere messi in mobilità: non è la risoluzione dei problemi, ovviamente. Però, ci si è tolti almeno di una catena al piede. Nel corso dell’incontro De Angelis, spedito a Catania da Argenterio & C. per certificare la truffa messa a segno ai danni dei lavoratori, ha ribadito che l’azienda non ha alcuna intenzione di dichiarare il fallimento: semmai, certificherà la cessazione d’attività. Troppo facile così, aggiungiamo noi. Ci vorrebbe un giudice. Quel famoso giudice di Berlino che prendesse il toro per le corna e ristabilisse l’equità delle cose. Ma forse, anzi certamente, pretendiamo troppo. Quella di questa mattina è stata una riunione carica di tensione. “Ladro”, “Buffone” arrivava da giù e fino all’interno della stanza dove presiedeva il prefetto Maria Guia Federico.

“Io li sentivo urlare i miei colleghi e li sentiva urlare anche lui - racconta Valentina Borzì, una delle lavoratrici e rappresentante sindacale della Cgil -. Ma tanto questi uomini non hanno una conoscenza. Chi crede che con il denaro si possa fare di tutto è indubbiamente pronto a fare di tutto per il denaro”.

Alla fine, da lunedì dovrebbe scattare la mobilità per i lavoratori: e con il filone giudiziario che prosegue il suo corso, ci si affida ora alla convocazione di un tavolo al Ministero allo Sviluppo economico. I sindacati di Cgil e Cisl a fine incontro hanno incontrato i lavoratori ai quali hanno parlato chiaro: “Qui siamo a livello di vera e propria delinquenza”.

Noi, questa mattina, i volti amareggiati ma non sconfitti dei lavoratori li abbiamo incrociati. Visti ed ammirati per l’orgoglio di voler andare fino in fondo. Qui si è giocato col pane e la vita di 600 famiglie. Occorre andare avanti. Avanti fino in fondo. Per non darla vinta a chi, ancora una volta, è convinto di poterla fare franca.