Il Velodromo incompiuto finisce sul Corriere della Sera

Con una citazione per 95047.it: in quello che è il pezzo firmato da Salvo Fallica

95047.it Non è per la gentile citazione a 95047.it ed al sottoscritto. E non è nemmeno per stare a dirsi sempre le stesse cose. E’, semmai, per ribadire che il compito della stampa è (anche) questo: destare le coscienze. Destare dal sonno. Un affare che al collega Salvo Fallica riesce sempre bene. Non ne sbaglia una. E, allora, ecco perchè, vedere che le vicende legate al Velodromo Salinelle o, meglio, “Lentodromo” (visti i tempi biblici che hanno portato alla sua - alla fine - mancata riconsegna) finiscano sulle pagine del Corriere della Sera, è un fatto che non deve passare in secondo piano. Questa mattina, a pagina 25 del più prestigioso quotidiano italiano troviamo un pezzo che riassume una delle grandi incompiute della nostra isola: il Velodromo di Paternò, per l’appunto.