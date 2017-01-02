La visione del Maestro Barbaro Messina: "La nostra terra è arte, cultura ma principalmente natura"
Una mostra, la storica "scuola" paternese di un tempo, l'arte che racconta l'attualità di oggi. Il pensiero libero di un artista libero. Apprezzato in tutto il mondo
La passione è quella di sempre. Il talento, il genio messo a servizio dell'arte, è qualcosa al quale resti ammirato. Ammaliato. Ed incollato. Qualcosa di urgente. E' quello che ti capita quando incontri Barbaro Messina. Barbaro Messina, il Maestro. E' paternese, e non è un dettaglio. Espone in questi giorni ancora una volta lontano dalla sua città naturale: ed anche questo, ahimè, dettaglio non è. A Misterbianco, fino al prossimo 8 gennaio, il Maestro espone la sua mostra dedicata ai presepi (ma non solo): "Fuoco e terra dell'Etna". Un viaggio nella storia dei tanti lavori che vennero effettuati tra gli anni settanta e ottanta proprio a Paternò. Tanti piccoli capolavori che appartengono al percorso artistico di tanti allievi di Barbaro Messina. Oggi, il lavoro sulla pietra lavica non è un'attrattiva: è, bensì, la consapevolezza di tutto quello che la nostra terra è. E di ciò che noi siamo e che potenzialmente potremmo essere. E non è solo una questione di arte.
Infine, anche un immancabile riferimento all’attualità di questi anni. Perché l’arte, non è alienazione: “Ci sono pezzi nei quali racconto anche il Mediterraneo. Con i barconi che arrivano: ed arriva anche il dramma ma con l’Etna che infonde luce. Noi siamo un popolo di emigranti e ritengo che l’apertura all’ospitalità l’abbiamo vissuta con i nostri avi”.
Il Maestro Messina è questo. Un’esplosione di idee, racconti e progetti inesauribili. E’ vorace come la sua terra natia. O come la lava che, in questo caso, scaccia via la bruttezza e la devastazione e lascia solo prati insperati di bellezza.
E nella grandezza di Barbaro Messina, quello che ci sorprende è sempre quella umiltà ferma e la maestria impareggiabile che lo hanno fatto conoscere dappertutto. Assieme al suo indiscusso talento.
La storia, per fortuna, continua.