Abbandonati davanti allo studio veterinario: chi vuole adottarli?

LA STORIA. Il medico veterinario D’Amore li ha accolti nel suo studio: sono stati abbandonati nel pomeriggio di ieri

95047.it L’apprezzato medico veterinario Claudio D’Amore, ieri pomeriggio si è sentito bussare alla porta del suo studio e, dopodiché, vedere lasciare Tea e Akima: un labrador ed uno yorkshire. Hanno entrambi sette mesi. E chi li ha lasciati lì ha abbandonati: perchè, chiunque sia stato, immediatamente dopo averli lasciati è fuggito via. Assieme a Tea e Akima c’era un bigliettino che spiegava come si chiamassero e che età avessero.

Claudio D’Amore, al suo studio di viale dei Platani, ne fa adottare di continuo di bestiole lasciate e abbandonate. Questa volta - ieri pomeriggio - la sorpresa è stata non di poco conto. Adesso, i due cani cercano chi li possa adottare: fermo restando che si cerca il loro padrone. Gli agenti della polizia municipale già ieri hanno provato a verificare quanto registrato dalle telecamere a circuito chiuso piazzate lungo la strada.