L’ultima goliardia dei teppisti: bruciate 4 auto

Annerite anche le facciate delle abitazioni dove le auto si trovavano parcheggiate

95047.it E’ accaduto tutto la notte scorsa. Tra le 3.15 e le 3.40. I balordi di turno hanno incendiato quattro automobili in quattro diverse vie della città. Si tratta di via Colombo, via Vespucci, via Sabotino e via Udine. Tutte auto di modelli vecchi: Fiat Uno, Fiat 500 e Y10. Facili da scassinare: ed una volta aperte come scatolette di sardine hanno incendiato tutto. Delle auto sono rimaste solo le carcasse. Ad essere danneggiate anche le facciate delle abitazioni che si trovavano proprio dirimpetto alle vetture.

Indagano sull’accaduto i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. A sedare le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Catania e Paternò.