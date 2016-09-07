“Signori ladri, non c’è più nulla da rubare: anzi, fateci una donazione”

L’ennesima irruzione all’asilo della “La petit maison” di via De Gasperi: con il cartello delle insegnanti esasperate dalla situazione. E le parole di solidarietà, stavolta, sono assolutamente inutili

95047.it Negli scorsi mesi, i soliti balordi, hanno razziato di tutto: un televisore, un computer, materiale didattico. Oltre al danno legato a porte e infissi che hanno arrecato facendo irruzione - in piena notte - all’interno dell’asilo nido. E, allora, una provocazione quella delle insegnati della scuola: una provocazione ma fino a un certo punto. Perché c’è anche tanta rabbia in quelle parole esposte in un cartello affisso alla porta dell’asilo “La petit maison” di via Alcide De Gasperi.

“Signori (?) ladri, vorremmo risparmiarvi la fatica di visitare (forzare) la nostra scuola: non abbiamo più nulla! Dopo la vostra settima visita ci avete ripulito di tutto. Ci appelliamo, anzi, al vostro buon cuore: potresti farci qualche donazione per sistemare le porte da voi divelte? Sicure di una vostra celere risposta vi auguriamo buoni scassi!”.

L’ultima irruzione, i criminali, l’hanno fatta appena qualche giorno fa: e stavolta non hanno potuto rubare nulla. Perché da rubare non era rimasto più nulla. Una situazione insostenibile. E sulla quale le parole di solidarietà non servono a nulla.