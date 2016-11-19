Il 29 novembre il Recital di poesie a Santa Barbara

L’appuntamento voluto, come ogni anno, dal Maestro Angelino Cunsolo: chiunque voglia, fino a domani c’è tempo per presentare una propria poesia. Ecco come fare

Recital poesie Il recital di poesie in onore della nostra Santa Patrona, resta un momento altissimo di unione, cultura e passione nei confronti della nostra comunità. Non si tratta soltanto di un simposio di poesie bensì della voglia di risvegliare la fiammella rimasta soffocata nei fondali dell’anima irrazionale: ognuno di noi è un poeta. Ognuno di noi può provarci. L’appuntamento è per il prossimo martedì 29 novembre all’interno della chiesa di San Francesco di Paola mentre, invece, c’è ancora la possibilità di partecipare con una poesia dedicata alla Patrona ed all’atmosfera che si respira in città nei giorni clou della Festa entro domani (20 novembre) spendendola all’indirizzo e-mail: [email protected]

Ed anche quast’anno sarà un appassionante momento per riscoprire parte delle nostre tradizioni. Ed anche un po' di noi stessi.