Tre scuolabus (su tre) guasti: e i genitori si arrangiano come possono

Mamme e papà inferociti scrivono anche alla nostra redazione: “Non avete idea dei disagi”. Intanto, almeno uno dei mezzi potrebbe presto tornare “in pista”

95047.it Che le somme a disposizione siano risicate lo sappiamo. Che l’emergenza è emergenza, pure. Ma che un Comune di quasi 50 mila abitanti non riesca a fornire un intervento immediato per tamponare la situazione ed andare incontro alle esigenze delle numerose famiglie paternesi (e dei loro piccoli studenti) un po' meno. In questi giorni, le segnalazioni alla nostra redazione da parte di genitori affranti e (praticamente) disperati da una questione antipatica e umiliante si sono moltiplicate. “Non avete idea dei disagi”, “Perchè non ne parlate?”, “Chi dovete difendere?”, “Hanno censurato anche voi?”: sono state le sollecitazioni di molti che ci hanno scritto. In realtà, nulla di tutto questo. Abbiamo solo voluto capire se la vicenda potesse rientrare in breve tempo. Purtroppo, così non è stato.

Per chi non lo sapesse la situazione è la seguente: tre scuolabus su tre sono fermi per guasto ed i soldi per ripararli, al momento, non sono bastati. Dal palazzo municipale fanno sapere che a breve uno tornerà in pista mentre un secondo lo farà a metà del mese. “Arrivo ogni giorno tardi al lavoro per accompagnare mio figlio a scuola, chi mi ripaga di ciò che sto subendo?”, ci scrive un altro genitore. Da parte nostra siamo d’accordo e recepiamo la domanda provocatoria: ma che va rivolta sostanzialmente a chi amministra questa città.