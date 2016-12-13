95047

La investe e scappa via senza prestare soccorso

E’ accaduto alla rotonda tra Corso del Popolo e Corso Italia. Indaga la Polizia municipale

13 dicembre 2016 10:52
95047.it Ha riportato diverse ammaccature. Ma, fortunatamente, nulla di grave. A farne le spese, suo malgrado, di un incidente avvenuto ieri mattina all’altezza della rotonda all’incrocio tra Corso del Popolo e Corso Italia è stata una 17enne paternese che era in sella al suo scooter 125.  La dinamica dei fatti, parla di uno scontro che è avvenuto con un’altra auto che è, poi, fuggita via lasciando a terra la ragazza senza prestargli alcun soccorso.
Una scena vista da diversi automobilisti che si trovavano a passare proprio per quel tratto di strada sempre trafficassimo.  Le indagini, sono condotte dagli agenti di Polizia municipale.

