Scatta la Terza raccolta doni per i bambini: partecipiamo tutti come i Magi in cammino

Anche per quest’anno l’iniziativa di 95047.it. I giochi potranno portati alla chiesa di San Michele Arcangelo. L’appello è a cittadini e associazioni

95047.it Siamo pronti al Natale. Un 25 dicembre fatto di luminarie e digiuni (cristianamente parlando). Ci sono momenti nei quali, inevitabilmente, tocca a noi. Tocca a noi, nella veste di donne e uomini, provare a fare qualcosa per migliorare (“cambiarlo” è una parola grossa) il nostro piccolo mondo fatto di quotidianità. Di felicità ma anche tanta sofferenza. Il Santo Natale, seppur commercializzato e inflazionato sulla ghigliottina degli affari a tutti i costi, ce ne da l’occasione.

Del resto, quale può essere l’augurio di fratellanza che può sopravvivere se, costantemente, barricate e divisioni sorgono continuamente all'ombra della stella cometa? Un trasformare i i giorni dell'armonia nella fiera delle vanità. Non è così che deve andare.

Anche quest’anno, 95047.it lancia l’iniziativa della raccolta giocattoli per quei bambini che attendono solo un gesto normale. Un gesto di riguardo. Siamo al terzo anno consecutivo e nei precedenti due anni abbiamo toccato con mano la partecipazione mai banale dei paternesi e gli occhi illuminati di gioia da parte di quei piccoli che quel dono, quel giochino, lo ha riempito. Tuttavia, inutile aggiungere dell’altro. Dell’altro il nostro motto è “No words”: niente parole. Agiamo. Quest’anno a supporto c'è la chiesa di San Michele Arcangelo nella quale a partire dall'1 e fino al prossimo 15 dicembre sarà possibile portare i nostri doni che verranno poi distribuiti dalla Caritas vicariale. E’ un appello che rivolgiamo a tutti: cittadini e associazioni. Ed il “GRAZIE” lo rivolgiamo già in anticipo.

Quando due fa il nostro editore Adriana Di Perna volle lanciare l’iniziativa, sapevamo già che vi sarebbe stata una grande risposta. Così è stato. E così sarà anche quest’anno. Il cuore grande dei paternesi.

"Tu scendi dalle stelle”: quel Bambinello nella grotta al freddo e al gelo. Che proviamo, ognuno di noi e nel nostro piccolo, a farlo sentire un po' più “cunurtato”. Grazie a tutti.