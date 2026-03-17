PATERNO'. I Carabinieri irrompono in casa e trovano droga pronta allo spaccio: nei guai una donna di 40 anni

Un’attenta attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Paternò ha portato al deferimento in stato di libertà di una donna di 40 anni, residente a Belpasso, ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è maturato nel corso di un servizio di pattuglia serale, mirato in particolare al contrasto dei reati legati al traffico e allo spaccio di droga. In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna, estendendo i controlli anche alle pertinenze e all’auto da lei adoperata.

Nel corso delle operazioni, condotte con metodo e nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge, i militari dell’Arma hanno scovato diversi involucri contenenti marijuana per un peso complessivo superiore ai 70 grammi, oltre a un bilancino di precisione, ritenuto indicativo dell’attività di spaccio.

La sostanza è stata ovviamente sottoposta a sequestro per essere poi inviata ai laboratori competenti per le analisi qualitative e quantitative.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la pusher 40enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione conferma ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nel contrasto al fenomeno dello spaccio, a tutela della sicurezza e della salute della collettività.