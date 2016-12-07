95047

Alfredo Farace, il paternese allenatore della campionessa mondiale di pugilato

Vissia Trovato è sul tetto del mondo: iridata Ibo dei supergallo. Ad allenarla è un paternese, suo compagno di vita. Vi raccontiamo una storia che è una favola fatta di sacrifici e tanta, tantissima, tenacia

A cura di Anthony Distefano
07 dicembre 2016 08:38
Paternò
News
95047.it Una storia pazzesca. Esaltante. Di quelle ti riconciliano con lo sport. Lontani dalle vetrine multimilionarie che innacquano qualsiasi senso di sacrificio. L’essenza stessa dello sport, quella fatta di sudore, tenacia e valori. La storia è quella di Alfredo Farace e Vissia Trovato. Alfredo è un paternese: ma che, come molti di questa città, ha trovato soddisfazione e completezza fuori dai confini nostrani. Vissia è, invece, di origini palermitane ed la nuova campionessa iridata Ibo dei supergallo: ad allenarla è proprio Alfredo Farace che è anche suo compagno nella vita. Parliamo di pugilato. Parliamo, appunto, di sport.  Una favola. Sì, una favola quella di Vissia. Una favola, quella di Vissia e Alfredo.
“Il nostro sogno è ora quello di potere combattere, magari per la conferma del titolo, in Sicilia. Ci terremmo a poter fare qualcosa a Paternò - ci dice Alfredo Farace -. Per noi è stato un grande orgoglio essere arrivati fino a questo punto: ed esserci riusciti ci ha dato una caricaa in più. Ci ha detto che non dobbiamo fermarci”.

Alfredo Farace, il paternese (e lo sottolineiamo, paternese) dall’altra parte del telefono riesce a trasmetterti questa grande carica. E, poi, come non soffermarsi sull’impresa mondiale di Vissia? “Lei è una grande donna. Ci dividiamo tra Milano e la Svizzera: un lavoro duro che la caparbietà ed il talento di Vissia hanno permesso si giungesse a questo risultato. Ribadisco: una grande donna”.

Una grande donna. Un grande allenatore. Con una favola nella favola: quella che Vissia era prima di tutto una cantante di blues vincitrice di premi e richiestissima dappertutto nel nord Italia. Ma la passione per il pugilato, a un certo punto, ha avuto il sopravvento con un risultato - dicevamo - davvero pazzesco. Inimmaginabile. La battuta è facile: le ha suonate a tutti! Così, in fin dei conti, è stato.  Intanto, Paternò: “Personalmente scendo almeno due volte l’anno nella mia città - conclude Alfredo - non dimentico dove sono nato. E a Paternò ci vedremo presto”. Già. Accadrà presto. Per condividere con i propri cari cosa significhi stare in vetta al mondo assieme alla propria compagna di vita. Una grande storia che solo lo sport può far accadere.

