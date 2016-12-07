Alfredo Farace, il paternese allenatore della campionessa mondiale di pugilato
Vissia Trovato è sul tetto del mondo: iridata Ibo dei supergallo. Ad allenarla è un paternese, suo compagno di vita. Vi raccontiamo una storia che è una favola fatta di sacrifici e tanta, tantissima, tenacia
“Il nostro sogno è ora quello di potere combattere, magari per la conferma del titolo, in Sicilia. Ci terremmo a poter fare qualcosa a Paternò - ci dice Alfredo Farace -. Per noi è stato un grande orgoglio essere arrivati fino a questo punto: ed esserci riusciti ci ha dato una caricaa in più. Ci ha detto che non dobbiamo fermarci”.
Una grande donna. Un grande allenatore. Con una favola nella favola: quella che Vissia era prima di tutto una cantante di blues vincitrice di premi e richiestissima dappertutto nel nord Italia. Ma la passione per il pugilato, a un certo punto, ha avuto il sopravvento con un risultato - dicevamo - davvero pazzesco. Inimmaginabile. La battuta è facile: le ha suonate a tutti! Così, in fin dei conti, è stato. Intanto, Paternò: “Personalmente scendo almeno due volte l’anno nella mia città - conclude Alfredo - non dimentico dove sono nato. E a Paternò ci vedremo presto”. Già. Accadrà presto. Per condividere con i propri cari cosa significhi stare in vetta al mondo assieme alla propria compagna di vita. Una grande storia che solo lo sport può far accadere.