Furto alla sede della banda musicale

Vittima l'associazione "Città di Paternò": portati via alcuni strumenti musicali. Indagano i carabinieri

95047.it Quelli che abbiamo definito gli “scassapagghiari” in azione, hanno colpito ancora. L’ultima di sorta è il furto ai danni dell’associazione musicale “Città di Paternò”. La stessa che, in questi giorni, ha prestato il proprio servizio a seguito delle iniziative legate a Santa Barbara per le vie della città. I soliti balordi non si sono fatti scrupoli introducendosi all’interno della sede di via Monastero: sono stati portati via alcuni strumenti musicali. Di certo, a mancare ci sono un basso tuba ed una batteria. Il furto è avvenuto di notte.

Indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione.