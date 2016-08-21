“Bandiera bianca sul cimitero: qui è tutto abbandonato”

La denuncia del cittadino Nino Milici. Ed in questo caso, l’inciviltà centra ben poco

14051701_996089823823722_5021888149563994438_n Una resa riguardo a quanto accade al cimitero monumentale che, perlomeno in alcune zone, resta in condizioni a dir poco pietose: e qui l’inciviltà dei cittadini c’entra ben poco. Perché l’erba secca e alta non è mica riconducibile all’inciviltà. Così come nemmeno il materiale di risulta che è stato lasciato lì a sedimentare. Un pugno nell’occhio: una discarica che non lascia scampo ad alcuna giustificazione.

“Da tempo denuncio la situazione che riguarda l’area dedicata ai bambini morti che non hanno un nome - spiega Nino Milici - ma c’è sempre e solo silenzio. La bandiera bianca significa che, allora, ci arrendiamo. Ma ci arrendiamo senza arrenderci perchè non accetterò mai questa situazione". 13439175_996089933823711_7018829728106771676_n