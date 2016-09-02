Sparatoria a Paternò

Le notizie sono frammentarie: sarebbe accaduto tutto in via Venezia

95047.it Diversi colpi di pistola sono stati esplosi questa sera nella zona di Scala Vecchia: alcuni testimoni riferiscono che la sparatoria sia avvenuta, per l’esattezza, in via Venezia. Le notizie sono frammentarie ma c'è chi riferisce che vi sarebbero almeno due, tre feriti. Ma, ribadiamo, le notizie sono ancora tutte da confermare: quello che è certo è che i colpi di pistola sono stati effettivamente esplosi. I militari sarebbero (condizionale d'obbligo) sulle tracce del responsabile. La causa scatenante di tutto sarebbe stato un diverbio per futili motivi. C'è chi parla addirittura di una lite a causa di un posto auto: ma, attenzione, stiamo verificando anche questa fonte.

Sul posto, oltre ai carabinieri di piazza della Regione che indagano sul fatto, anche il personale medico del 118.