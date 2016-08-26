Esplodono un colpo a salve e portano via il registratore di cassa

Altra rapina a Paternò: questa volta ai danni della macelleria della Villetta

95047.it Anche questa volta, così come era avvenuto l’altra sera al negozio di calzature di Scala Vecchia, hanno agito in tre. Anche se gli inquirenti escludono che possa trattarsi delle stesse persone. Hanno fatto irruzione, attorno alle 19, all’interno della macelleria della Villetta esplodendo un colpo di pistola a salve in aria e dopodiché hanno portato via l’intero registratore di cassa. Infine, sono fuggiti via a bordo di un’auto.

Indagano i carabinieri.