Ma quanto sono “acculturati” questi ladri: scasso alla libreria Ronsivalle

Hanno divelto la saracinesca e distrutto la vetrata

95047.it La prendiamo a ridere, anche se da ridere non c’è assolutamente nulla. Furto con scasso, la notte scorsa, alla libreria Ronsivalle di via Vittorio Emanuele. I soliti balordi di turno hanno agito nel silenzio della notte (chissà se qualcuno avrà sentito qualcosa) scardinando la saracinesca, rompendo la vetrata ed entrando nella libreria. Cos’hanno portato via? Libri? Enciclopedie? Saggi? Macché. Erano alla ricerca del vile denaro o di qualcosa di prezioso. Ma in cassa soldi non ce n’erano e nemmeno in giro c’era da arraffare chissachè.

Morale: i carabinieri assieme allo storico proprietario stanno facendo un inventario delle cose che potrebbero mancare. I ladri hanno anche approfittato del fatto che non c’è un sistema d’allarme. Più il danno economico dello scasso, che altro.

Ladri che avrebbero potuto farsi una cultura e, invece, nemmeno ne hanno approfittato. Bravi solo a devastare la quotidianità di commercianti già in ginocchio.