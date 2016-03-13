Apre a Paternò la Lega contro i tumori

L’annuncio è stato dato dai consiglieri Messina, Furnari Fallica: l’inaugurazione avverrà venerdì mattina

95047.it La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, aprirà una sua sezione a Paternò: all’ospedale Santissimo Salvatore. L’annuncio è stato dato dai consiglieri comunali Ezio Messina, Ivan Furnari e Salvatore Fallica. “Si tratta di un servizio che verrà offerto gratuitamente e siamo orgogliosi che la Lilt abbia accettato di essere presente anche a Paternò. E chiunque vorrà potrà aderire all’associazione”.

L’inaugurazione avverrà venerdì mattina (18 marzo) alle ore 9. Saranno presenti, il presidente Carlo Romano, la componente del Cda Aurora Scalisi ed i rappresentanti dell’Asp di Catania.

COS’E’ LA LILT. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), unico Ente Pubblico Nazionale riconosciuto di notevole rilievo e medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica, opera da oltre 90 anni senza fine di lucro su tutto il territorio nazionale con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la promozione della prevenzione oncologica. Agisce sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il controllo della Corte dei Conti.