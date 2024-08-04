AREZZO. PULLMAN DI TURISTI CONTRO UN GUARDRAIL IN A1: UN MORTO E 15 FERITI. FOTO

Un pullman di turisti è finito sul guardrail in A1, in provincia di Arezzo, e nell'incidente una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite. E' accaduto al km 360 in direzione Firenze, all'altezza...

A cura di Redazione 04 agosto 2024 20:11

