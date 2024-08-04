AREZZO. PULLMAN DI TURISTI CONTRO UN GUARDRAIL IN A1: UN MORTO E 15 FERITI. FOTO
Un pullman di turisti è finito sul guardrail in A1, in provincia di Arezzo, e nell'incidente una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite.
E' accaduto al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino. Sono intervenuti i vigili del fuoco per l'estrazione dei feriti dal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail. In volo anche elicotteri da Arezzo e da Bologna.
I feriti sono stati portati tutti negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno, come riferisce su X il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è in contatto con il direttore generale della Asl Toscana sud-est Antonio D'Urso, che sta coordinando il piano Maxiemergenze 118 Arezzo.