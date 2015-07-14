Arrestati i vertici della cosca Scalisi

Nella notte, blitz della Polizia ad Adrano - IN AGGIORNAMENTO

95047.it IN AGGIORNAMENTO

Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha dato corso ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 8 persone ritenute responsabili, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso - cosca Scalisi, estorsione, con l’aggravante di essere l’associazione armata.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di polizia di Adrano hanno consentito di decapitare i vertici dell’organizzazione mafiosa Scalisi, operante nel comprensorio di Adrano, alleata della famiglia Laudani di Catania.