ASP DI CATANIA. NUOVI ORARI PER PRENOTARE CON IL NUMERO VERDE

Riorganizzata l’attività del CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’Asp di Catania.

Da lunedì 15 aprile, il numero verde 800.954414, per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell’Azienda sanitaria catanese, sarà operativo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

La rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del CUP rientra nel piano di interventi disposti dalla Direzione Strategica dell’Asp di Catania, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Laganga Senzio, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio, e di garantire l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda sanitaria catanese.

Nel corso degli ultimi 2 mesi l’attività del CUP è stata sottoposta a un monitoraggio quotidiano. Sono state assegnate nuove risorse umane, con incremento di professionalità interne e con il reclutamento di ulteriori 10 unità.

È, inoltre, in corso la riorganizzazione complessiva dell’attività di front e back office, in modo da migliorare la capacità di caring, ottimizzare il lavoro degli operatori, accompagnare gli utenti nella fruizione del servizio, ridurre i tempi medi di risposta e semplificare alcune procedure interne.

Ulteriori azioni di ottimizzazione verranno adottate in risposta ai riscontri dei monitoraggi puntualmente realizzati.