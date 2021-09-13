ATLETICA LEGGERA: DOPPIETTA REGIONALE PER IL MOTTESE SALVATORE CANGEMI

Doppio titolo per il mottese Salvatore Cangemi che in questo fine settimana a Palermo ha primeggiato nelle gare regionali di atletica leggera categoria cadetti, aggiudicandosi sabato il titolo di camp...

Doppio titolo per il mottese Salvatore Cangemi che in questo fine settimana a Palermo ha primeggiato nelle gare regionali di atletica leggera categoria cadetti, aggiudicandosi sabato il titolo di campione regionale per il salto triplo e domenica quello di campione regionale per il salto in lungo.

“Non potevo chiedere di più” ha dichiarato il suo allenatore Manuel Gallo, che ha visto concretizzare, con un salto triplo di ben 12,06 mt e con un salto in lungo di 5,70 mt, i sacrifici di un anno di lavoro.

Con la vittoria dei due titoli regionali, entra a pieno merito nella squadra del gruppo sportivo FIDAL Sicilia con la quale andrà a disputare i campionati nazionali che si svolgeranno il prossimo 2-3 ottobre a Parma.

“Gareggerà nella disciplina del salto triplo” ha deciso il suo tecnico Manuel Gallo, in quanto il regolamento nazionale, pur avendo vinto entrambi i titoli regionali, non prevede la partecipazione a più discipline individuali.

Nonostante sia solo al primo anno in questa categoria, si punta a migliorare anche la prestazione degli 80 mt così da poter centrare la convocazione per far parte della staffetta regionale dei 4 x 100.

Grandissima soddisfazione per Salvo Grasso, presidente nazionale della E.S.S.E. sport e della sez.U.N.V.S. di Motta Sant’Anastasia grazie a cui, mettendo a disposizione la sua associazione, il tecnico federale Manuel Gallo continua a forgiare talenti che stanno ottenendo risultati di spicco a livello nazionale.

FONTE FOTO FACEBOOK SICILIA RUNNING