AUTO CONTRO SPARTITRAFFICO NELLO SVINCOLO PALAZZOLO, UN FERITO
A cura di Redazione
09 maggio 2019 09:51
Altro incidente stradale verificatosi questa mattina, 09 maggio 2019, intorno alle ore 09.00.
E' accaduto sempre sulla strada statale 121, in direzione Adrano.
Un autovettura, una Fiat Panda per cause, sconosciute, è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico nello svincolo Palazzolo.
L'autista, ferito, è stato soccorso dall'equipaggio del 118 e trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti.
Secondo le prime informazioni non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.
