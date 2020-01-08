95047

AUTO CONTROMANO SULLA SIRACUSA-CATANIA ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LENTINI, FERITI

08 gennaio 2020 15:33
AUTO CONTROMANO SULLA SIRACUSA-CATANIA ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LENTINI, FERITI -
FLASH

Grave incidente intorno alle ore 14.30 sull'autostrada Siracusa - Catania in direzione di Siracusa.

Secondo le prime informazioni il sinistro sarebbe stato causato per un’auto contromano fra lo svincolo Lentini e Augusta,

Tre i mezzi coinvolti, due dei quali si sono scontrati frontalmente

Secondo le prime notizie l'impatto ha causato dei feriti, ma al momento non è dato sapere né il numero né le condizioni.

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale, 118 ed eliambulanza

Al momento il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, la cosa supera i 3 km.

 

