AUTO CONTROMANO SULLA SIRACUSA-CATANIA ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LENTINI, FERITI
Grave incidente intorno alle ore 14.30 sull'autostrada Siracusa - Catania in direzione di Siracusa.Secondo le prime informazioni il sinistro sarebbe stato causato per un'auto contromano fra lo sv...
Grave incidente intorno alle ore 14.30 sull'autostrada Siracusa - Catania in direzione di Siracusa.
Secondo le prime informazioni il sinistro sarebbe stato causato per un’auto contromano fra lo svincolo Lentini e Augusta,
Tre i mezzi coinvolti, due dei quali si sono scontrati frontalmente
Secondo le prime notizie l'impatto ha causato dei feriti, ma al momento non è dato sapere né il numero né le condizioni.
Sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale, 118 ed eliambulanza
Al momento il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, la cosa supera i 3 km.