AUTO FINISCE FUORI STRADA TRA LE STERPAGLIE ALLA "SALITA DELLE TRE CASE". FERITA CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato oggi 13 aprile 2023 intorno alle ore 20 nella salita delle tre case nel confine tra Paternò e Belpasso.Per cause non note la conducente di un Fiat Doblo ha perso...

13 aprile 2023 21:44
Cronaca
Un incidente stradale si è verificato oggi 13 aprile 2023 intorno alle ore 20 nella salita delle tre case nel confine tra Paternò e Belpasso.

Per cause non note la conducente di un Fiat Doblo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, terminando la sua corsa tra le sterpaglie presenti a lato della carreggiata.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per prestare le prime operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la vettura.

Intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla conducente del mezzo e dopo averla stabilizzata è stata condotta in ospedale di Paternò per le le cure e gli accertamenti del caso.

Per fortuna l'occupante del mezzo non avrebbe riportato gravi ferite.

IN AGGIORNAMENTO

