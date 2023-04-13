AUTO FINISCE FUORI STRADA TRA LE STERPAGLIE ALLA "SALITA DELLE TRE CASE". FERITA CONDUCENTE
Un incidente stradale si è verificato oggi 13 aprile 2023 intorno alle ore 20 nella salita delle tre case nel confine tra Paternò e Belpasso.Per cause non note la conducente di un Fiat Doblo ha perso...
Un incidente stradale si è verificato oggi 13 aprile 2023 intorno alle ore 20 nella salita delle tre case nel confine tra Paternò e Belpasso.
Per cause non note la conducente di un Fiat Doblo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, terminando la sua corsa tra le sterpaglie presenti a lato della carreggiata.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per prestare le prime operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la vettura.
Intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla conducente del mezzo e dopo averla stabilizzata è stata condotta in ospedale di Paternò per le le cure e gli accertamenti del caso.
Per fortuna l'occupante del mezzo non avrebbe riportato gravi ferite.
IN AGGIORNAMENTO